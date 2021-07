Roma 2021: Gualtieri, è possibile governare città, giunte sinistra del passato sono esempio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il candidato sindaco di Roma del centrosinistra, Roberto Gualtieri, "non è vero e non ci possiamo rassegnare all'idea che Roma non si può governare, perché Roma è stata governata bene diverse volte nella sua storia e dobbiamo essere orgogliosi di quei sindaci e di quelle amministrazioni che hanno reso Roma un modello in Italia e in tutto il mondo, come quella di Nathan ma anche Veltroni e Rutelli". Parlando nel corso di un evento alla Festa dell'Unità, Gualtieri ha aggiunto: "Giunte di grandissima qualità che hanno dimostrato che con le persone giuste Roma puo essere governata molto bene". (Rer)