Libia: sottosegretario Mulé, Paese è ultima spiaggia per non naufragare nel Mediterraneo (2)

- Il sottosegretario alla Difesa ha poi elencato cinque punti cruciali: il ruolo dell’Italia in politica estera, sottolineando la “perdita di influenza e peso specifico”; in secondo luogo “cosa vuol fare da grande l’Europa”, sollecitando ad agire come un’Unione di Stati che condividono valori e ideali “a partire dalla solidarietà”; terzo, rilanciare una vera e propria “diplomazia economica” con un Piano Marshall per l’Africa che “crei le precondizioni per arginare i flussi migratori verso l’Italia e l’Europa; quarto, affrontare il pericolo jihadista che destabilizza Medio Oriente e Nord Africa; quinto, infine, occorre rendersi conto che “il resto che mondo corre mentre noi siano alla finestra”, dal momento che Paesi come Turchia, Cina e Russia “giocano a Risiko, mentre l’Europa rincorre le emergenze”, ha concluso il sottosegretario. (Res)