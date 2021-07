Haiti: Pentagono, alcuni tra i sicari del presidente Moise addestrati dagli Usa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nei giorni successivi scoppia però la questione "istituzionale". Henry, incaricato da Moise di guidare il Paese a nuove, attesissime, elezioni, fa sentire la sua voce. Spiega che pur non avendo fatto in tempo ad assumere formalmente l'incarico, era già al lavoro per comporre un nuovo governo e che Joseph, prima di confermarsi alla guida di Haiti, avrebbe fatto meglio a comunicare con lui. Nei giorni successivi, i pochi membri del Senato in esercizio (in un Parlamento inesistente da mesi), votano una mozione per nominare il chairman Joseph Lambert come nuovo capo dello Stato ad interim, e ratificano Henry come primo ministro. Il voto, otto senatori favorevoli e due astenuti, conta sull'appoggio politico anche di un partito di maggioranza, quello più direttamente legato a Moise. Un possibile cambio di potere che allarma la comunità internazionale per i possibili risvolti sulla stabilità del Paese, sufficientemente scosso dagli eventi. Una delegazione del dipartimento di Stato Usa vola a Port-au-Prince per cercare di mettere d'accordo le parti, incontrando i protagonisti della trama. Resoconti finiti solo sulla stampa haitiana, nulla di ufficiale da Washington, dicono che gli Usa avrebbero caldeggiato la continuità di Joseph, via più rapida per non imbrigliare ulteriormente la situazione.