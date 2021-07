© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno in programma di inviare i marines ad Haiti con il solo obiettivo di proteggere le sedi diplomatiche Usa. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, nel corso di una conferenza stampa congiunta con la cancelliera tedesca Angela Merkel. “Il resto non è in agenda”, ha spiegato il capo dello Stato Usa.(Nys)