Cuba: Biden, uno stato fallito che reprime i suoi stessi cittadini

- Cuba è uno stato fallito che reprime i suoi stessi cittadini. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, nel corso di una conferenza stampa congiunta con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, commentando la recente ondata di manifestazioni anti-governative nell’isola centramericana. “Stiamo considerando diverse opzioni”, ha spiegato il capo dello Stato Usa, sottolineando che l’amministrazione non intende fornire aiuti rischiando che questi finiscano nelle mani del governo cubano. “Il regime potrebbe confiscare le medicine”, ha detto Biden in riferimento ad una partita di aiuti umanitari già preparata dagli Usa per Cuba, un paese che “ha molti problemi con il Covid”, ha aggiunto Biden.(Nys)