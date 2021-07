Usa-Germania: Biden su Nord Stream 2, Russia non usi energia come arma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non deve utilizzare il settore dell’energia come arma contro i paesi europei. Lo ha detto il presidente degli Usa, Joe Biden, nel corso della conferenza stampa con la cancelliera tedesca Angela Merkel alla Casa Bianca, in riferimento al Nord Stream 2, il gasdotto russo-tedesco nel Mar Baltico prossimo al completamento. “I buoni amici possono dissentire”, ha detto Biden parlando delle divergenze sul tema tra Washington e Berlino. Il presidente degli Usa ha aggiunto: “Con il 90 per cento del gasdotto completato non aveva senso continuare con le sanzioni”. Biden ha, infine, affermato: “Io e la cancelliera abbiamo impegnato i nostri team al fine di trovare strategie pratiche da intraprendere insieme per far fronte alla Russia”.(Nys)