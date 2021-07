Argentina: inflazione di giugno a +3,2 per cento, +25,3 da inizio anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale (Bm) ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita dell'Argentina nel 2021 portandole al +6,4 per cento nel rapporto "Prospettive economiche globali" pubblicato l'8 giugno. La proiezione per il 2022 è stimata al +1,7 per cento con una correzione al ribasso del -0,2 per cento. A sostenere la crescita nell'anno in corso, si legge nel documento, è la progressiva ripresa della capacità produttiva dopo il forte calo del 2020 (-9,9 per cento) anche se il livello pre-pandemia sarà raggiunto secondo la Bm solo nel 2023. Così come altri paesi della regione inoltre, secondo la Bm l'Argentina si beneficerà del contesto globale di aumento dei prezzi delle commodities. Sul fronte dei rischi si citano le difficoltà relative alla stabilizzazione della macroeconomia. L'istituto multilaterale di credito ritiene determinante inoltre per la futura ripresa economica dell'Argentina il raggiungimento di un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per la ristrutturazione del credito stand-by da 44 miliardi di dollari contratto nel 2018. (Abu)