M5s: Cioffi, Provenza e Tofalo, si riparte più forti di prima

- “Ora si riparte più forti di prima. Dialogo ed equilibrio sono ingredienti indispensabili per fare bene. L’obiettivo è il 2050 per un Paese più moderno e forte, ma è anche ottobre 2021 per fare bene alle prossime amministrative su tutto il territorio nazionale, a partire da Salerno dove stiamo continuando a lavorare per costruire un nuovo progetto politico alternativo ai 30 anni di politica deluchiana”. Lo affermano, in una nota, i parlamentari del M5s Cioffi, Provenza e Tofalo dopo l’incontro e la foto pubblicata da Beppe Grillo e Giuseppe Conte. (Com)