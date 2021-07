Libano: manifestazioni e scontri nel Paese dopo rinuncia incarico premier Hariri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono divampati questa sera scontri e manifestazioni in diverse città e regioni del Libano, a poche ore dalla rinuncia del premier designato Saad Hariri all’incarico di formare il governo, annunciata dopo un nuovo fallimentare incontro con il presidente della Repubblica Michel Aoun. Nella capitale Beirut, alcuni manifestanti hanno interrotto la strada che passa sotto il ponte di Cola, oltre a diverse altre strade principali: qui si sono verificati scontri tra dimostranti e militari, dispiegati per le vie della città, che hanno causato secondo la stampa libanese almeno sette feriti. Blocchi della circolazione sono stati registrati anche lungo l’autostrada Hadi Nasrallah, nella periferia sud di Beirut, e in altre arterie di circolazione rapida a sud della città. A Sidone, dimostranti hanno bloccato alcune vie con autovetture e cassonetti della spazzatura presso la piazza dei Martiri, mentre a Tiro alcuni giovani dimostranti hanno attaccato e saccheggiato bar e ristoranti. Sono stati registrati disordini anche nella regione della Bekaa e nella città di Baalbeck, oltre che nel governatorato del Nord. (Res)