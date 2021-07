Rifiuti: De Santis (M5s), tutte forze politiche capitoline vogliono discarica a Roma tranne noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi tutte le altre forze politiche in Campidoglio hanno votato per fare una discarica a Roma. Chiedono una nuova Malagrotta. Dopo che per 40 anni abbiamo accolto tutti i rifiuti del Lazio e non solo, è ora che pensino ai cittadini e non alle campagne anti Raggi". Lo scrive su Twitter l'assessore al Personale di Roma ed esponente del M5s, Antonio De Santis, in riferimento all'approvazione oggi di due ordini del giorno, collegati alla seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina sull'emergenza rifiuti, e presentati, uno da Fd'I e l'altro dal Pd. (Rer)