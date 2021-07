Algeria: Covid, registrati 1.109 nuovi casi in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di nuovi contagi di Covid-19 registrati in Algeria è aumentato, oggi, a 1.109, contro i 914 casi contati dal bollettino di ieri. Per quanto riguarda le guarigioni, il bilancio è di 617 nuovi casi, in aumento rispetto ai 598 di ieri. Quanto ai decessi, sono 13 le nuove vittime registrate nel Paese, in calo rispetto ai numeri totali annunciati nella giornata di ieri (15 morti). Sale dunque a 149.906 il numero di contagi complessivi, a 3,895 quello dei decessi, e a 103,809 quello dei pazienti guariti. Sono invece 49 i pazienti che si trovano attualmente in terapia intensiva. (Ala)