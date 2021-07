Difesa: sottosegretario Pucciarelli, Polo Anfibio di Brindisi abilitante al servizio del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua "intima appartenenza al dominio delle operazioni marittime", la proiezione anfibia è "un abilitante strategico al servizio di un sistema ampiamente variegato e distribuito di interessi nazionali come quello italiano, quasi interamente dipendente dalla dimensione marittima". Lo ha sottolineato il sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, nel corso della sua visita presso il Polo Anfibio nazionale della Marina militare di Brindisi, alla presenza del contrammiraglio Alberto Sodomaco, comandante della Forza anfibia e della Terza divisione navale, e del contrammiraglio Luca Anconelli, comandante della Brigata marina San Marco. Nel rivolgersi all’ampio ed articolato complesso di professionalità che concorrono a dar corpo alla Forza anfibia – staff della Divisione navale anfibia, equipaggi delle navi anfibie, staff della Brigata marina e relativi fucilieri, i ‘Leoni’ del San Marco – il sottosegretario, secondo quanto riferisce un comunicato stampa, li ha definiti “una risorsa speciale e preziosa su cui la Marina e tutto lo Strumento militare nazionale possono sempre contare: marinai altamente motivati, forti tanto nel fisico quanto nella mente, temprati da un intenso e costante addestramento, in grado di affrontare le situazioni più imprevedibili in ambienti operativi particolarmente critici. A voi va il ringraziamento e la stima degli italiani.” (segue) (Com)