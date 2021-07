Difesa: sottosegretario Pucciarelli, Polo Anfibio di Brindisi abilitante al servizio del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Costituite l’ossatura di un connotato operativo qualificante come la Capacità nazionale di proiezione dal mare che, anche grazie alla possibilità di integrare a concorso i fanti lagunari del Reggimento ‘Serenissima’ e le eventuali componenti di supporto al combattimento dell’Esercito, consentono all’Italia di disporre di uno strumento militare di proiezione sul mare e dal mare altamente flessibile, modulare, incisivo e dalla più ampia e continua calibrabilità dell’impronta operativa e logistica. Una qualificante opzione multidisciplinare per condurre operazioni che spaziano, dalla assertiva deterrenza attiva con postura non aggressiva, all’inserimento in ambiente ostile, incerto o permissivo con la piena sostenibilità cinetica e logistica dal mare in modalità ‘sea based’, senza dimenticare la possibilità di impiego duale nelle condizioni di emergenza e crisi, come nel caso dell’ospedale da campo montato in tempi record a Jesi lo scorso anno, agli inizi del propagarsi della pandemica. Garantire la sicurezza dei nostri mari e delle vitali attività marittime che alimentano quotidianamente il nostro sistema produttivo è probabilmente il bene più importante che concorrete fattivamente ad assicurare, poiché rappresenta l’indispensabile condizione affinché le nostre attività economiche e le nostre interazioni sociali possano continuare a svolgersi liberamente, dando così corpo alle prospettive di crescita sostenibile e prosperità inclusiva, per noi e per le nostre giovani generazioni", ha proseguito. “La Forza Anfibia della Marina Militare, componente di élite unica nel panorama del pacchetto capacitivo della Difesa, continuerà a svolgere la sua missione a servizio del Paese, forte di un luminoso bagaglio di eroismi, valori e tradizioni a cui nessuno dei suoi componenti è mai venuto meno", ha concluso il sottosegretario. (Com)