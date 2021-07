Libia: sottosegretario Mulé, Paese è ultima spiaggia per non naufragare nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia rappresenta “l’ultima spiaggia” per dimostrare che “non siamo naufragati nel Mediterraneo, che quello è ancora il Mare Nostrum al di là delle porte di Roma”. Lo ha detto oggi a Roma Giorgio Mulé, sottosegretario alla Difesa, alla presentazione del libro “Naufragio Mediterraneo. Come e perché abbiamo perso il Mare Nostrum” di Michela Mercuri e Paolo Quercia. “E’ mancata la consapevolezza di quello che rappresenta il Mediterraneo e il teatro libico di conseguenza, per l’Italia e l’Europa vuoi per motivi economici, vuoi per motivi di egoismo politico, vuoi per l’assenza di una politica estera nazionale comunitaria capace di guardare agli interessi collettivi e non soggettivi”, ha detto Mulé, sottolineando come questa consapevolezza l’ebbe invece Silvio Berlusconi. "Con gli Accordi di amicizia del 2008 con Muammar Gheddafi aveva capito e anticipato lo tsunami che di lì a pochi anni si sarebbe abbattuto sulle coste dell’Italia”. (segue) (Res)