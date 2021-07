Rifiuti: tavolo al Mite, verso discarica a Magliano Romano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal tavolo ministeriale, infine, è emerso che l'ordinanza urgente firmata dalla sindaca di Roma e Città metropolitana, Virginia Raggi, per chiedere la riapertura della discarica di Albano Laziale "è inefficace" poiché non è contemplato un cambio dell'Aia (Autorizzazione integrata ambientale), necessario ad accogliere i rifiuti provenienti dalla Capitale. Nel settimo invaso del sito di Albano, infatti, potrebbero essere accolte fino a 200 mila tonnellate di rifiuti ma la conca è idonea soltanto per rifiuti trattati da Tmb e pertanto, al fine di accogliere altro tipo di scarti, sarebbe necessario un cambio di autorizzazione. Il Mite avrebbe quindi invitato il Campidoglio a inserire una deroga ambientale che presupponga il cambio dell'Aia, l'altra alternativa sarebbe che i proprietari della discarica facessero una richiesta in tal senso alla Regione Lazio. (Rer)