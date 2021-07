Haiti: Pentagono, alcuni tra i sicari del presidente Moise addestrati dagli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moise sarebbe stato ucciso su ordine del primo ministro uscente, Claude Joseph, da sette dei 26 ex militari colombiani penetrati nella residenza, gli unici a conoscenza dei dettagli del piano. Sono questi gli ultimi clamorosi sviluppi delle indagini portate avanti dalla Polizia di Haiti, secondo diverse ricostruzioni della stampa colombiana sulla base delle "confessioni" fatte da uno degli arrestati. Agli esecutori materiali dell'omicidio, riassume "Caracol tv", era stata garantita immunità dal primo ministro Joseph in persona, in uno degli incontri "di alto livello" tenuti da giugno nella casa scelta come base logistica del colpo, poco lontano da quella di Moise. Joseph, formalmente privato dell'incarico di primo ministro il giorno prima dell'omicidio, avrebbe promesso loro non solo di non finire nelle maglie della giustizia, ma anche di poter ottenere il remunerativo incarico di organizzare la sicurezza del Paese, afflitto da una spietata guerra tra bande. Morto Moise, Joseph ha immediatamente dichiarato lo stato d'emergenza e conservato l'incarico che il presidente aveva dato il giorno prima ad Ariel Henry, lo stesso che nei giorni successivi avrebbe rivendicato l'esercizio del potere. (segue) (Nys)