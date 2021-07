Bolivia: governo Arce annuncia investimenti su infrastrutture e energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha annunciato nuovi investimenti statali sulle infrastrutture e nel settore dell'energia nel dipartimento di La Paz, per un totale di circa un miliardo di dollari. Per quanto riguarda le opere, ha affermato Arce in un comizio tenuto oggi a La Paz, si tratta di un tratto autostradale di 45 chilometri che collegherà le località di Escoma e Pacobamba, con un investimento di circa 55 milioni di dollari, e del tratto Pacobamba-Charazani di 33 chilometri, con un investimento di circa 80 milioni di dollari. Annunciata anche la costruzione di 22 nuovi ponti nel tratto San Buenaventura-Ixiamas, per un costo stimato di 32 milioni di dollari. Sul fronte dell'energia il presidente Arce ha annunciato la ripresa dei lavori per la costruzione della centrale idroelettrica Rio Miguillas, un'opera da 450 milioni di dollari, e il completamento del Centro di ricerca e sviluppo sul nucleare per 350 milioni di dollari. (segue) (Brb)