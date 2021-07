Libia: Dabaiba, questione mercenari stranieri è il principale ostacolo a stabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dabaiba ha inoltre affermato di essere stato in grado in breve tempo di unificare la maggior parte delle istituzioni esecutive dello Stato, e ha esortato l’Alto consiglio di Stato e il parlamento ad accelerare la riunificazione delle istituzioni sovrane, affinché il governo possa lavorare in modo efficiente ed efficace. L’organizzazione delle elezioni parlamentari e presidenziali del prossimo 24 dicembre è una scelta nazionale e un diritto storico, che richiede la cooperazione di tutti nell’adempimento delle responsabilità, su tutte il completamento della Base costituzionale e delle leggi elettorali, ha proseguito. Dabaiba ha sottolineato di aver formato un comitato ministeriale per sostenere le elezioni, aggiungendo che sono stati stanziati i fondi a sostegno della Commissione elettorale nonostante la mancata approvazione del bilancio da parte della Camera dei rappresentanti. Il ritardo nell’approvazione del bilancio ostacola gli sforzi del governo per migliorare le condizioni di vita dei cittadini, soddisfare i loro bisogni urgenti, particolarmente quelli umanitari, e fornire l’atmosfera appropriata per lo svolgimento delle elezioni, ha proseguito Dabaiba. (Lit)