Carrà: Marrazzo (Partito Gay), Roma le dedichi la strada vicina al Colosseo

- Il consiglio comunale di Madrid ha dedicato a Raffaella Carrà una piazza nel quartiere gay di Madrid, la Chueca, "come ha comunicato la sua famiglia, onorata da tale scelta. Roma è la città dove lei ha vissuto, purtroppo la nostra città arriva tardi" e "io come annunciato all'indomani della sua scomparsa, da eletto mi impegnerò al Comune di Roma per far dedicare il tratto di strada vicino al Colosseo da noi ribattezzato gay street a Raffaella Carrà, dove la sua musica è sempre stata presente". Lo dichiara in una nota il candidato a sindaco di Roma per il Partito Gay, Fabrizio Marrazzo. "Ricordo una sua intervista dove disse 'anche se fisicamente non sono al pride è come se ci fossi perchè c'è sempre qualcuno che mi imita e canta le mie canzoni' - aggiunge Marrazzo -. Intitolarle la strada sarebbe un segnale importante da parte della città di Roma dove lei ha vissuto e lavorato e da parte della nostra comunità alla quale lei è stata sempre vicina. Infatti, nel 2017 fu premiata come icona gay per il coraggio, l'energia e libertà, premio di cui ne andava fiera. Ha sdoganato la libertà di amare - conclude Marrazzo - e di essere se stessi in anni molto più difficili come negli anni '60 e 70. La sua musica da sempre è un cult dei Pride e dei locali Lgbt in Italia e non solo e continuerà ad esserlo anche dopo la sua scomparsa". (Com)