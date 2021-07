Libia: Agostini (Irini), chiederò al governo di riprendere addestramento Guardia costiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprendere l’addestramento della Guardia costiera libica da parte della missione europea EuNavForMed - Irini consentirebbe di migliorarne "le condizioni di operabilità” ma anche di “restituire al popolo libico la sovranità nelle loro acque e nel loro territorio”. Lo ha detto oggi a Roma il contrammiraglio Fabio Agostini, comandante delle operazioni della missione aeronavale europea EuNavFor Med – Irini, alla presentazione del libro “Naufragio Mediterraneo. Come e perché abbiamo perso il Mare Nostrum” di Michela Mercuri e Paolo Quercia. “Sto cercando di andare in Libia da prima di Pasqua, ma le autorità libiche non mi hanno ancora concesso il visto, chissà per quale motivo”, ha detto Agostini, confermando in tal senso quanto anticipato da “Agenzia Nova” giorni fa. “Quando andrò in Libia, cercherò di convincere l’attuale governo di unità nazionale a riprendere l’addestramento della Guardia costiera, perché migliora le condizioni di operabilità, restituisce ai libici, al popolo libico e alle autorità libiche la sovranità nelle loro acque e nel loro territorio”, ha detto Agostini. “Allo stato attuale non ci è stato possibile riprendere quel tipo di addestramento e possiamo dire che, forse, i risultati li abbiamo visti in mare”, ha sottolineato. (segue) (Res)