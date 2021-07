Libia: Agostini (Irini), chiederò al governo di riprendere addestramento Guardia costiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fino a marzo 2020, EuNavFor Med - Sophia ha garantito l’addestramento di 500 militari della Marina e della Guardia costiera libica, incentrato sulla formazione anche dei principi di rispetto dei diritti umani, delle questioni di genere e con un'attenzione verso i minori", ha ricordato Agostini, constatando come "da un anno e mezzo" la situazione sia cambiata. "Irini non addestra più la Guardia Costiera e la Marina libica, anche perché l'operazione ha avuto immediatamente grosse difficoltà politiche sia sul piano internazionale, sia che con la stessa Libia, tirata per la giacchetta dagli attori principali come Russia e Turchia", ha aggiunto il contrammiraglio, costatando che oggi "la Guardia costiera agisce in modo diverso rispetto al passato". L'auspicio, ha concluso Agostini, è quello che un maggiore ruolo dell'Europa possa essere "la chiave di volta sia per la Libia che per il Mediterraneo centrale". (Res)