Governo: con Draghi approvati 237 provvedimenti attuativi, 70 a giugno

- Il sottosegretario Roberto Garofoli ha illustrato la terza relazione periodica sul monitoraggio dei provvedimenti attuativi indicando i primi risultati frutto del nuovo metodo operativo seguito dal governo consistente nell'individuazione per ogni amministrazione di obiettivi quantitativi mensili di adozione dei decreti attuativi e di attuazione delle politiche di governo. Dal 13 febbraio 2021 ad oggi sono stati adottati 237 provvedimenti attuativi con un andamento crescente che ha raggiunto il livello più alto con 70 provvedimenti nel mese di giugno, il primo in cui sono stati assegnati i target quantitativi. Sono stati illustrati i risultati delle singole amministrazioni e comunicati gli ulteriori obiettivi per i mesi di agosto e settembre prossimi. Si è dato, infine, conto di quanto attuato rispetto alle indicazioni fornite nel Consiglio dei Ministri del 10 giugno scorso: l'istituzione della Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e costituita dai Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di governo presso ciascun Ministero; l'introduzione del monitoraggio dell'impatto finanziario dei singoli provvedimenti attuativo; la prima convocazione di sedute nel mese di luglio della Conferenza Stato/Regioni e della Conferenza Unificata appositamente dedicate all'esame dei provvedimenti attuativi.(Com)