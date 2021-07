Ue-Italia: Letta, ci salveremo solo con Europa più forte e integrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è passata in 15 mesi da un debito del 132 per cento a uno del 160 per cento e questo vuol dire che il Paese si salverà solamente con un'Europa più integrata e più forte. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico (Pd), Enrico Letta, al dibattito "Dal Patto di Stabilità al Patto di Sostenibilità" della Fondazione Aristide Merloni. "Siamo all'inizio di un dibattito molto affascinante", ha detto. Questo dibattito "tre giorni fra sarebbe stato diverso" perché nel frattempo "la Commissione europea ha presentato il più ambizioso piano sul tema della sostenibilità. Quando si dice che non si venderanno più auto a benzina dal 2035, si dice qualcosa che ha dell'incredibile dal punto di vista della fattibilità. Fantastica, bellissima, con una serie di impressionanti problemi a contorno", ha detto. "Noi italiani in questi 15 mesi abbiamo aggiunto 27-28 punti di debito pubblico. Vorrei ricordare la fatica che abbiamo fatto dal 1994 per portare il debito pubblico dal 125 per cento al 100 per cento del 2007/2008 raggiunto da Prodi e Padoa Schioppa. Ci vollero 14 anni per farlo scendere di quei 25 punti. Il Paese pagò un costo in termini di competitività e fece fatica", ha ricordato. (segue) (Beb)