Ue-Italia: Letta, ci salveremo solo con Europa più forte e integrata (2)

- "Noi dobbiamo cominciare a discutere delle condizioni politiche, sociali, economiche del brusco risveglio che vivremo quando dovremo iniziare a ragionare del fatto che non sarà più il Bengodi, come è stato il bilancio di quest'anno, di non avere vincoli", ha sottolineato. "Era assolutamente necessario farlo, ma non dimentichiamoci che ha creato un clima politico per cui non c'è nessuna volontà di ragionare di vincoli di bilancio", ha aggiunto. "Ci siamo abituati che ogni necessità trova una risposta, e questo politicamente è molto vantaggioso. I politici non hanno bisogno di dire di no", ha proseguito. "Per me esiste oggi il grande tema del patto politico, economico e sociale che dobbiamo fare per rientrare dentro una situazione di normalità", cioè come "reinteriorizzare il principio di responsabilità per cui si dicono sì e no". E questo "sarà un percorso difficilissimo perché passare dall'11 per cento di deficit, all'8 per cento al 3 per cento sono cose da far venire i brividi", ha aggiunto. "L'unica condizione per cui questo sia possibile per l'Italia" è quella in cui "noi siamo in grado di immaginare in prospettiva che le politiche di investimento stanno dentro una continuità delle politiche e delle filosofie che stanno attorno Next Generation Eu", ha proseguito. (segue) (Beb)