Ue-Italia: Letta, ci salveremo solo con Europa più forte e integrata (3)

- "Cioè dobbiamo immaginare - ha aggiunto il segretario del Pd - che in prospettiva quella cosa lì continuerà, che quel tipo di risorse che si prendono dall'esterno, gli eurobond, possa essere uno strumento europeo che abbiamo tutti insieme. Solo così potremo liberare risorse per il nostro Paese che evidentemente non saremmo in grado di trovare a casa nostra. Perché col debito al 160 per cento, non saremo più in grado di indebitarci noi" e per questo "dobbiamo pensare che il Next Generation Eu non finisca nel 2026", ha aggiunto. Questo non significa aspettarsi che "in futuro prenderemo il 25 per cento del totale come oggi", ma "dobbiamo avere la certezza che il legame con questi investimenti europei è più forte. Essere passati in 15 mesi da un debito del 132 per cento a un debito del 160 per cento vuol dire che ci salveremo solamente con un'Europa più integrata e più forte". Cioè "non esiste alcuna possibilità di immaginare una strada diversa per il nostro Paese che non quella di un'Europa di successo nella quale noi stiamo dentro". Sono queste per Letta le due lezioni "di questo periodo in cui abbiamo fatto 27 punti di debito che ci stiamo mangiando" e "che pagheranno i nostri figli". (Beb)