Governo: da Cdm via libera ad aggiornamento fabbisogni standard

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze Daniele Franco, visti i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ha approvato, in esame definitivo, un decreto del presidente del Consiglio dei ministri recante la Nota metodologica per l'aggiornamento e la revisione della metodologia dei fabbisogni dei comuni per il 2021 ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle Regioni a Statuto ordinario, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. La Nota metodologica è relativa ad aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell'ambiente - servizio smaltimento rifiuti, settore sociale - asili nido, funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, polizia locale e trasporto pubblico locale; revisione dell'impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi alla funzione di "viabilità e territorio" e al "settore sociale", al netto dei servizi asili nido dei comuni per il 2021.(Com)