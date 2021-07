Porti: Pinotti (Pd), buon lavoro a Carlone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un particolare ringraziamento all’Amm. Isp. capo Giovanni Pettorino per l’impeccabile servizio svolto con dedizione e grande professionalità in tutte le circostanze, anche le più difficili, e buon lavoro al nuovo comandante generale delle Capitanerie di Porto, Amm. Isp. Nicola Carlone il cui lavoro, dinamico e intelligente, svolto con grande sensibilità, ho potuto apprezzare in questi anni in cui ha guidato la Capitaneria del Porto di Genova, il principale porto italiano". Lo scrive in un post su Facebook la senatrice del Pd Roberta Pinotti, presidente della commissione Difesa. (Rin)