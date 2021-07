Libano: ministro Esteri Francia, rinuncia Hariri "episodio drammatico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rinuncia all'incarico da parte del primo ministro designato libanese, Saad Hariri, rappresenta un "episodio drammatico" per il Libano che dimostra "l'incapacità dei responsabili politici nel trovare un'uscita alla crisi". Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, intervenendo all'Onu. "Questa autodistruzione cinica che è in corso ha appena registrato un nuovo episodio ma è ancora tempo di riprendersi", ha detto Le Drian. "Reiteriamo il nostro appello ai dirigenti politici del Paese ad intendersi rapidamente sulla formazione di un nuovo governo capace di raccogliere le molte sfide", ha spiegato il capo della diplomazia francese. Poco prima dell'annuncio di Hariri, Le Drian ha dichiarato che Parigi e Washington coordineranno "delle misure di pressione francesi e statunitensi" nei confronti dei politici libanesi responsabili del blocco politico attualmente in corso a Beirut. Lo riferisce il sito del quotidiano libanese "L'Orient Le Jour". Durante la sua visita, Le Drian incontrato l'omologo statunitense Antony Blinken, con il quale ha evocato diversi dossier, tra cui quello libanese. (Frp)