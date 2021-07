Lavoro: Pd, bene Orlando su Embraco, ora prospettiva per lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un grazie davvero sentito al ministro del Lavoro Andrea Orlando che, su sua proposta, ha fatto approvare in Consiglio dei ministri la norma che consente l'accesso integralmente gratuito alla proroga della cassa per cessazione di sei mesi per i 400 lavoratori della ex Embraco, rimuovendo in questo modo le resistenze da parte della curatela fallimentare ad utilizzare il recente provvedimento adottato dal governo, i quali, senza questa misura, tra una settimana sarebbero stati licenziati". Lo affermano i parlamentari torinesi del Pd in una nota. "Un grazie anche a Stefano Lo Russo, candidato sindaco del centrosinistra, perché ha dimostrato la differenza tra chi vive di slogan e chi si occupa concretamente dei problemi dei cittadini e dei lavoratori - aggiungono -. Ora occorre però trovare una prospettiva per queste lavoratrici e lavoratori ed è importante che ci sia l’impegno concreto di tutto il governo e soprattutto del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, che in questa vicenda non solo è stato il grande assente ma ha anche affermato che il progetto Italcomp non ha sbocco futuro senza incontrare nemmeno i sindacati". (Com)