Algeria: tribunale decide incarcerazione generale in pensione Chouaki

- Un altro alto ufficiale in pensione dell'esercito algerino è stato incarcerato nei giorni scorsi dal tribunale militare di Blida: si tratta del generale Rachid Chouaki, sentito lo scorso 13 luglio dalla Corte in qualità di ex direttore delle industrie militari presso il ministero della Difesa nazionale. Secondo il quotidiano "El Watan", la giurisdizione militare ha deciso di spiccare un mandato di arresto contro Chouaki, e al momento non è nota alcuna informazione relativa alla sua udienza e alla carcerazione preventiva. Il giorno precedente, 12 luglio, era stato l'ex segretario generale del ministero della Difesa nazionale, generale Abdelhamid Ghriss, a essere messo in detenzione provvisoria dal tribunale militare di Blida. Quest'ultimo è accusato di presunti fatti di corruzione legati alla vicenda del maresciallo in pensione Guermit Bounouira, estradato verso l'Algeria ad agosto 2020. Vale la pena ricordare che da diversi mesi il tribunale militare di Blida vede processi ai danni di una lunga serie di ex alti ufficiali dell'esercito. Almeno una trentina di essi è già in carcere, mentre altri sono latitanti all'estero o nel mirino della giustizia. Secondo quanto riferito questa settimana dal quotidiano, la maggioranza degli imputati è accusata di "arricchimento illecito", "abuso d'ufficio" e "appropriazione indebita di fondi pubblici". (Ala)