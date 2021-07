Usa-Germania: Merkel, da incontro con Biden mi aspetto rafforzamento relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel ha voluto sottolineare “il grande valore che attribuisco all'amicizia tra Stati Uniti e Germania”, in occasione della sua visita alla Casa Bianca. Parlando dallo Studio Ovale, dove è stata accolta dal presidente statunitense Joe Biden, Merkel ha aggiunto: “Siamo più che consapevoli del contributo dell'America per una Germania libera e democratica e sono interessata a rafforzare, ancora una volta, la relazione". Secondo indiscrezioni dell'amministrazione statunitense riferite dal portale tedesco “Onvista.de”, nel quadro del loro incontro le due autorità firmeranno la dichiarazione di Washington, un documento per delineare “la visione comune” di Biden e Merkel per “collaborare al fine di affrontare l sfide della politica”. Durante il loro incontro, il presidente degli Usa e la cancelliera tedesca dovrebbero inoltre discutere della lotta alla pandemia di Covid-19, di conflitti come quelli in Afghanistan o in Libia, dei rapporti con Russia e Cina, nonché del sostegno all'Ucraina.(Nys)