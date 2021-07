Cimiteri: Ama, nel 2021 già gestite 9.450 cremazioni, circa mille in più (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sforzo messo in campo dall'azienda - prosegue Ama -, pur in presenza di una notevole crescita dei decessi e della domanda, ha consentito di ridurre i tempi di attesa a meno di 5 giorni: l'attesa media per cremazioni attuale è, infatti, di 4,7 giorni. Anche per le inumazioni l'evoluzione è positiva: ad oggi i tempi di attesa sono stati ridotti mediamente a 2,6 giorni. Per le tumulazioni delle ceneri (tipologia più comune di 'seconda' sepoltura, differita in base a quanto imposto dalla curva in crescita dei decessi) si sono già superate le 1.000 autorizzazioni dal 10 maggio e si sta recuperando l'arretrato, in ordine cronologico di presentazione della richiesta, mano a mano che le agenzie funebri incaricate dagli utenti completano la documentazione. Le tariffe pagate dai cittadini - sottolinea Ama - vengono ad oggi versate integralmente a Roma Capitale, mentre il corrispettivo di Ama viene erogato in base a quanto previsto da contratto di servizio e non corrisponde al vero che i servizi cimiteriali di Roma costano di più rispetto a Milano", conclude la nota. (Com)