Germania: Mattarella a Steinmeier, Italia si stringe nel dolore a popolo amico tedesco

- "Con profonda tristezza seguo le gravissime notizie che giungono in queste ore, in particolare, dal Nordreno-Westfalia e dalla Renania-Palatinato. L’Italia intera si stringe nel dolore all’amico popolo tedesco con sentimenti di partecipe cordoglio per questa catastrofe. Il nostro affettuoso pensiero e la nostra solidarietà vanno alle famiglie delle numerose vittime e dei dispersi". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente della Repubblica federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier. "In questa luttuosa circostanza giungano a lei, signor presidente e caro amico, le più sincere condoglianze della Repubblica Italiana e mie personali", aggiunge.(Com)