Difesa: sottosegretario Mulè, dall’Italia nessun passo indietro su missione in Libia

- L’Italia non fa nessun passo indietro sulla missione in Libia. Lo ha detto oggi ad “Agenzia Nova” Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa, a margine della presentazione del libro “Naufragio Mediterraneo. Come e perché abbiamo perso il Mare Nostrum” di Michela Mercuri e Paolo Quercia. La Camera dei deputati, con 438 voti a favore, due contrari e due astenuti, ha approvato oggi la risoluzione di maggioranza sulla relazione delle commissioni Esteri e Difesa relativa alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali, e sulla relazione analitica circa le missioni in corso. Montecitorio, inoltre, ha approvato con successivi voti anche le parti separate della relazione, che contiene dunque la proposta avanzata dal Partito democratico (Pd) e riformulata d'intesa con governo e maggioranza sulla missione di cooperazione dell'Italia con la Guardia costiera libica, che andrà trasferita gradualmente alla missione europea Irini. (segue) (Res)