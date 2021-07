Difesa: sottosegretario Mulè, dall’Italia nessun passo indietro su missione in Libia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il dibattito oggi si è molto concentrato sul ruolo che l’Italia deve avere nella Guardia costiera libica. Era un problema che abbiamo affrontato ieri in commissione, riformulando un emendamento a prima firma Borghi-Quartapelle, quindi Pd, nel senso di valutare il prossimo anno se vi siano le condizioni per trasferire la formazione della Guardia costiera in capo a Irini, quindi in capo alla missione che attualmente già opera”, ha detto Mulè. “Dal punto di vista pratico non cambia nulla. L’Italia non fa nessun passo indietro sulla missione, né ipoteca il futuro. Da nessuna parte il Parlamento ha stabilito che ci sarà il passo indietro il prossimo anno. Anzi, viene ribadito che l’impegno ci sarà. Auspichiamo che l’Unione Europea abbia un ruolo più centrale in un processo di cambiamento che speriamo sia il più veloce possibile, ma se guardiamo la realtà e il momento che viviamo è molto difficile che accada”, ha detto ancora il sottosegretario. (Res)