Clima: inviato Usa Kerry, coordinamento con Russia per successo Cop26

- L'inviato speciale degli Usa per il clima, John Kerry, punta ad incontrare nuovamente l'omologo russo, Ruslan Edelgeriev, prima della conferenza Cop26 di Glasgow a novembre. Lo ha dichiarato lo stesso Kerry in un'intervista al quotidiano russo "Kommersant" al termine della sua visita in Russia. Secondo Kerry, in questi giorni Washington e Mosca hanno concordato di lavorare insieme per provare a rendere la Cop26 di Glasgow un successo. L'inviato speciale degli Usa ha aggiunto che Washington valuterà attentamente le proposte del presidente russo Vladimir Putin sull'agenda per il clima, in quanto sono "molto positive".(Rum)