Imprese: Molinari (Lega) su Embraco, da Lo Russo bugie, Giorgetti non ha bocciato nulla

- "Lo Russo segue la peggiore tradizione della sinistra: prende in giro i lavoratori raccontando bugie. Ma la verità alla fine viene fuori: il progetto Italcomp non è stato bocciato dal ministro Giorgetti semplicemente perché quello era un dossier vuoto". Lo precisa in una nota Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera della Lega. Una storia "che è stata raccontata ai lavoratori dal governo giallorosso e che ora sta venendo fuori per quella che è: una montagna di bugie che Pd e Cinque stelle hanno cercato di propagandare. Basta bugie sulla pelle dei lavoratori", conclude.(Com)