Ue: Gentiloni, a dicembre Italia farà prima richiesta di versamenti regolari Next Generation

- L'Italia punta a fare a dicembre la prima richiesta di versamenti regolari della quota di Next Generation Eu che le spetta, così che la tranche possa arrivare tra gennaio e febbraio. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, al dibattito "Dal Patto di Stabilità al Patto di Sostenibilità" della Fondazione Aristide Merloni. Ma gli obiettivi sono molto impegnativi, secondo Gentiloni, e per questo il Recovery è "la scalata di una montagna" e serve un senso di missione nazionale. "E' la scalata di una montagna, in cima c'è la possibilità di non limitarsi ad avere un rimbalzo, ma una crescita duratura e sostenibile", ha detto. "Spendere queste risorse in 5 anni e farlo bene è una grande sfida, guai a sottovalutarla", ha aggiunto Gentiloni. "L'impegno dev'essere quello di una missione nazionale" perché "un terzo delle risorse europee nella totalità vanno all'Italia", per cui "il successo è una condizione essenziale per poter in futuro riproporre piani simili", ha sottolineato. "Non sono preoccupato, potrei dire che sono entusiasta", ha continuato il commissario europeo. "Penso che, in un certo senso, con questo piano abbiamo interiorizzato il vincolo" europeo "nel senso che abbiamo fatto nostro un impegno di almeno cinque anni su nostra iniziativa". (segue) (Beb)