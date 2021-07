Ue: Gentiloni, a dicembre Italia farà prima richiesta di versamenti regolari Next Generation (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' quindi, secondo Gentiloni, "un binario straordinario che orienta gli investimenti verso il digitale, il verde, la resilienza", ha sottolineato. "Sono entusiasta che si sia riusciti a realizzare quest'operazione, che l'Italia l'abbia compiuta arrivando nel gruppo di testa. Dico che per portarla avanti serve il senso di una missione nazionale", ha ribadito il commissario europeo. Gentiloni ha poi ricordato che l'Italia riceverà il prefinanziamento "tra fine luglio e inizio agosto" e che poi "farà la prima richiesta di versamenti regolari a dicembre, per avere la prima tranche tra fine gennaio e inizio febbraio". E "già gli obiettivi da raggiungere a fine dicembre, per avanzare questa richiesta, sono molto impegnativi", ha sottolineato. "Qui se le cose funzionano poi possono essere ripetute", ha aggiunto. "Sappiamo che questo regolamento della Next Generation Eu è pensato per la straordinaria uscita dal Covid. Ma sappiamo anche che se un'operazione funziona qui poi si può pensare di replicarlo" e "cominceremo a fare questa discussione molto presto sul meccanismo che abbiamo chiamato Sure e che all'Italia ha fornito 27 miliardi di euro a sostegno della cassa integrazione. Prestiti, ma che hanno rappresentato un guadagno netto per le casse dello stato di 3,5 miliardi vista la differenza fra i tassi di interesse italiano e di Bruxelles", ha specificato. (Beb)