© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce il consiglio comunalediretta streaming dal sito del Comune di Milano (ore 15)REGIONEL'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, prosegue la serie di visite alle imprese nelle province lombarde. L'assessore è in provincia di Cremona con il programma che segue: Lumson spa via Tesino, 62/64 – Capergnanica/Cremona (ore 9); Ancorotti Cosmetics srl, via del Commercio, 1 – Crema/Cr (ore 10:30); Coim Group, via Ricengo, 21/23 Offanengo/Cr / (ore 12); Acciaieria Arvedi, via Acquaviva, 18 Cremona (ore 15:15); Negozio Sperlari di Carlo Vittori via Solferino, 25 Cremona (ore16:45)L'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, è in visita istituzionale a Brescia e provincia. Questi gli appuntamenti in agenda:Teatro Centro Lucia di Botticino (Bs) - via Dante, 15 (ore 9:45-12:45); Partecipazione al convegno “Cave di marmo e pietre ornamentali: analisi di una crisi, progetti e prospettive”. L'intervento dell'assessore Cattaneo è previsto nelle conclusioni. Capriano del Colle (Bs), località Monte Netto, circa 150 metri a nord della “Tenuta La Vigna” (ore 15:30). Sopralluogo al sito della Metalli Capra con il prefetto di Brescia e i sindaci del territorio.L'assessore all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, è in provincia di Sondrio per la prima tappa del percorso estivo tra le malghe lombarde.Alpeggio Malga Valle Dell'alpe di Valfurva (Strada del Passo del Gavia - Valfurva) per visitare l'azienda agricola 'La Baita di San Gottardo'. (ore 10)Appuntamento alla Malga dei Forni - raggiungibile solo con un fuoristrada - ritrovo ore 12.30 al Parcheggio La Fonte - via Forni, 6 a Valfurva (ore 13)L'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, incontra stampa e amministratori locali per fare il punto sulla nuova fermata dei treni diretti della linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano attivata da Regione Lombardia. Sarà l'occasione anche per fare il punto sull'andamento del servizio sulla linea in questione.Stazione ferroviaria, via alla Stazione, Mandello del Lario/Lc (ore 11:15)VARIEConferenza stampa del centrodestra per la presentazione del candidato Sindaco di Milano Luca Bernardo.Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 (ore 11:30) (Rem)