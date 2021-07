Rifiuti: Calenda, soluzione Albano è toppa temporanea, serve discarica per inerti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Virginia Raggi nel 2016 disse che 'le discariche e gli inceneritori sono il passato, proprio come i vecchi partiti, mentre il riciclo e il riuso sono il futuro, proprio come il M5s per questo Paese'. Oggi sappiamo che uno degli ultimi atti della Sindaca Raggi sarà la riapertura di una discarica ad Albano e che la raccolta differenziata di quest'anno è tornata indietro di 2 anni, invece di crescere". Lo dichiara in una nota il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda. Per l'ex ministro dello Sviluppo economico "è la prova di come ogni politica populista abbia come epilogo il fallimento, purtroppo sulla pelle dei romani e di Roma. Raggi, nel momento in cui annullava l'iter per la discarica di Monte Carnevale, avrebbe dovuto indicare un sito alternativo. Ha scelto invece di non farlo per la campagna elettorale, condannando Roma a mesi di immondizia per le strade. La soluzione di Albano non è altro che una toppa temporanea. Per Roma serve il termovalorizzatore, e sono l'unico candidato a sostenerlo, e una discarica dove conferire inerti, scarti derivanti da Tmb evoluti che devono sostituire il prima possibile i Tmb di Roma, che sono vetusti". (segue) (Com)