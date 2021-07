Rifiuti: Calenda, soluzione Albano è toppa temporanea, serve discarica per inerti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio d'altro canto – aggiunge Calenda - ha elaborato un piano di gestione dei rifiuti ideologico e insufficiente, basato sulla demonizzazione dei termovalorizzatori e sulle discariche. Discariche che sono fuori controllo e in esaurimento, a partire da quella di Civitavecchia. Quella di Colleferro invece è stata chiusa in maniera irresponsabile dalla stessa Regione, con il pretesto di realizzarci un impianto di trattamento dei rifiuti che semplicemente non esiste. La crisi dei rifiuti di Roma è frutto del veto politico incrociato del Pd e del M5s, che, difficile a credersi, governano insieme la Regione". (Com)