Ue: scambio Prodi-Gentiloni, il problema è l'unanimità, per superarla serve l'unanimità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scambio di battute tra il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, e l'ex premier e presidente della Commissione europea, Romano Prodi, sul tema dell'unanimità durante il dibattito "Dal Patto di Stabilità al Patto di Sostenibilità" della Fondazione Aristide Merloni. Nell'Ue "abbiamo processi decisionali enormemente faticosi. E il peso sulle amministrazioni nazionali di stare dentro questi schemi è molto, molto forte. Detto questo il concetto di fondo che a me affascina è che" con il Next Generation Eu e il piano di ripresa e resilienza "abbiamo internalizzato il vincolo esterno" e che "ora è un vincolo deciso dal governo e dal Parlamento italiano, e per 5 anni", ha detto Gentiloni. A questo punto, l'ex premier Prodi è intervenuto sottolineando il problema dell'unanimità in seno al Consiglio, dunque agli Stati membri. "Io ritengo quello che avete fatto nell'ultimo anno un miracolo", ha detto Prodi a Gentiloni. "Il problema è che arriveremo al livello pre-crisi un anno dopo gli americani e questo mi angoscia. Ma il problema non è vostro, che state facendo cose miracolose, il problema è l'unanimità. Capisco che sia una mia mania, ma come si fa a lavorare con l'unanimità?", ha detto. "Come sai, Romano, per superare l'unanimità serve l'unanimità", ha ricordato Gentiloni. "Non è impossibile, ma una bella sfida", ha concluso. (Beb)