Rifiuti: Pelonzi (Pd), Raggi lascia Roma nel caos

- Il candidato a sindaco di Roma per Azione Carlo "Calenda puntualizza sulla sindaca, ma Raggi lascia Roma in una situazione peggiore di come l'ha trovata". Lo scrive in un tweet il capogruppo del Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi. "Ama aveva due impianti Tmb, ora non ne ha nessuno: uno è chiuso, l'altro è commissariato. La raccolta differenziata è sotto la media dei Comuni del Lazio. Roma - conclude - non è autosufficiente e spende 200 mila euro anno per portare fuori i rifiuti". (Rer)