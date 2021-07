Governo: Cdm approva norme su distribuzione transfrontaliera organismi d'investimento collettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro dell'Economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni delle direttive europee in tema di distribuzione transfrontaliera degli Organismi d'investimento collettivo. Il provvedimento, costituito da sette articoli, introduce la nozione di "pre-commercializzazione", che consiste nel fornire informazioni e comunicazioni su strategie o su idee di investimento da parte di una società di gestione del risparmio o di un gestore di fondi di investimento alternativi ai potenziali investitori professionali. Si chiarisce che la pre-commercializzazione non costituisce offerta al pubblico. Il provvedimento interviene sul decreto legislativo n. 58 del 1998 (testo unico finanza – Tuf) e adeguare l'ordinamento nazionale (Tuf) alle novità introdotte dalla direttiva 2019/1160 e dal regolamento 2019/1156, in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (Oicr) (in attuazione della delega di cui all'art. 13 della legge n. 53 del 2021 – legge di delegazione europea 2019-2020) e introdurre disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17 di adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento prospetto (si tratta di modifiche minime di carattere essenzialmente redazionale) in base alla procedura di cui all'art. 31, comma 5, della legge 234 del 2012.(Com)