Libia: Dabaiba, questione mercenari stranieri è il principale ostacolo a stabilità

- La questione dei mercenari e combattenti stranieri presenti in territorio libico rappresenta “l’ostacolo più importante” alla stabilità della Libia, ed è necessario il loro ritiro “immediato” dal Paese. Lo ha detto oggi a New York il primo ministro del governo unitario nazionale di Tripoli, Abdulhamid Dabaiba, intervenendo alla sessione dedicata alla Libia del Consiglio di sicurezza dell’Onu. “Ribadiamo oggi davanti al vostro Consiglio l’importanza di contribuire con noi ad affrontare questa questione con la massima forza, attraverso il rispetto da parte di tutti gli attori delle risoluzioni rilevanti del Consiglio di sicurezza e di ciò che è stato concordato nella prima e seconda Conferenza di Berlino”, ha detto Dabaiba. “La prosecuzione di questa presenza rappresenterà un pericolo vero per il processo politico attualmente in corso, gli sforzi per il mantenimento del cessate il fuoco e il completamento dell’unificazione delle istituzioni militari”, ha aggiunto. (segue) (Lit)