Francia: domani riapre la Torre Eiffel dopo otto mesi e mezzo di chiusura

- La Torre Eiffel di Parigi riapre domani, 16 luglio, alle 13:00, dopo otto mesi e mezzo di chiusura, decisa a causa della crisi del coronavirus. La "Dama di ferro" tornerà ad accogliere i visitatori con un massimo di 13 mila ingressi al giorno, la metà della sua capienza. Durante la chiusura la società che gestisce il monumento simbolo della capitale francese ha messo in cassa integrazione 350 dipendenti. Dal 21 luglio, come annunciato dal presidente Emmanuel Macron, anche la Torre Eiffel richiederà il pass sanitario all'entrata, come tutti i luoghi culturali che accolgono più di 50 persone. (Frp)