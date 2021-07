Imprese: simposio scientifico Leonardo Drone Contest 2021, ponte tra università e aziende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo potuto apprezzare quello che i dottorandi e i professori hanno preparato in vista della nuova gara prevista a settembre a Torino: l’odierno simposio è stato fondamentale per accrescere la conoscenza scientifica e lo sviluppo tecnologico delle varie squadre partecipanti attraverso la condivisione delle ricerche condotte in ogni ateneo per gareggiare in questo secondo e molto più sfidante round del Drone Contest; e alimentare il dibattito tra le università e Leonardo, in un fruttuoso scambio nell’ottica dell’open innovation, per capire oggi quali siano gli obiettivi da traguardare insieme in futuro, nonché scuotere la fibra imprenditoriale dei dottorandi mettendo a loro disposizione metodi e strumenti per l’eventuale creazione d’imprese altamente innovative", ha commentato Laurent Sissmann, unmanned systems manager di Leonardo, aggiungendo che "Stimolare le tecnologie, l’imprenditorialità, la conoscenza e favorire un ecosistema tecnologico frutto del connubio tra grande impresa ed università sono il cuore del progetto del Leonardo Drone Contest". Il simposio di quest’anno, conclude la ntoa, è stato arricchito da un workshop volto a favorire l’imprenditorialità e la crescita di un ecosistema che coinvolga e metta a fattor comune le capacità delle grandi imprese, degli atenei, delle Pmi e degli spin off e startup nazionali, obiettivo primo del Leonardo Drone Contest stesso. (Com)