Libia: inviato Onu Kubis, sistema bancario al collasso senza unificazione

- Il sistema bancario della Libia collasserà senza l’unificazione delle Banche centrali dell’est e dell’ovest del Paese. Lo ha detto oggi a New York l’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Jan Kubis, nel suo briefing al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Alla riunione erano presenti, tra gli altri, il premier del governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, il ministro degli Esteri della Germania, Heiko Maas, il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, e diversi ministri degli Esteri dei membri dell’organismo del Palazzo di Vetro. Kubis ha detto che il principale risultato della revisione internazionale dei conti della Banca centrale libica ha confermato l’urgente necessità di andare avanti con l’unificazione tra l’istituto di Tripoli e quello “parallelo” di Al Bayda. Il capo della missione Onu in Liba ha sottolineato che l’unificazione della Banca centrale “non è più semplicemente raccomandata, ma necessaria”. La divisione delle Banche centrali, il conflitto del 2019-2020 e il prolungato blocco petrolifero hanno “eroso l’integrità del sistema bancario, impedito le riforme monetarie” e soprattutto portato all’accumulo di “grandi debiti” sia ad est che ad ovest. “Gestire questo debito sarà possibile solo con l’unificazione della Banca centrale”, ha concluso Kubis. (Res)