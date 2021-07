Recovery: Ricciardi (M5s), governo sia più limpido su fondi per Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo sono sempre in chiaroscuro le notizie relative al Pnrr sui fondi da destinare al Meridione. Giorni fa il professor Viesti ha reso nota un'analisi a mezzo stampa dove si specificava che, alle condizioni date, soltanto 35 miliardi avrebbero la certezza di finire effettivamente su investimenti per il Mezzogiorno. Una somma risibile, poco superiore al 16% del totale, quando invece il governo aveva fissato l'asticella al 40 per cento". Lo afferma, in una nota, la senatrice del M5s Sabrina Ricciardi. "La ministra Carfagna oggi durante il Question time ci ha confermato che sta lavorando a un sistema di monitoraggio per il rispetto della destinazione territoriale - aggiunge -. Benissimo: ha dato seguito a un mio emendamento al Decreto Fondo Complementare, oltretutto approvato. Emendamento che obbliga il suo Ministero a presentare annualmente alle Camere una relazione sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi previsti dal Decreto. Però dopo mesi sono ancora troppe le opacità, e su 187 misure previste nel piano di ripresa, solo 61 hanno una quantificazione certa delle risorse per il Sud. Dall'esecutivo ci aspettiamo maggiore limpidezza, e soprattutto dei riparti più chiari, perché allo stato attuale quel 40% resta una chimera. Come M5s continueremo a monitorare anche noi, perché senza un serio rilancio del Sud, il piano rischia di avere le polveri bagnate".(Com)